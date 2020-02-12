Поручение Президента исполняется – МИОР о новом законопроекте о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет внедрен уведомительный порядок проведения мирных собраний. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин на брифинге после заседания межведомственной комиссии по законопроектной работе в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании МВК был представлен проект закона «Об организации и проведении мирных собраний в РК» и сопутствующие поправки в законодательство.

«Законопроект, который мы предлагаем, абсолютно новый – взамен прежнего Закона, принятого в 1995 году. Даже формат статей – если в Законе 1995 года было 12 статей, то в новом предусматривается 21 статья. Первое – мы определяем законодательные базовые принципы мирных собраний. Второе – мы включаем в проект Закона понятийный аппарат. Мы включаем также статус, права и обязанности организаторов, участников, журналистов на мирных собраниях. Также включается в законопроект компетенция государственных органов, определяются специальные места, где возможно проводить мирные собрания, внедряется уведомительный порядок проведения мирных собраний. Это в отношении митингов, пикетов и собраний при условии участия менее 250 человек, в специализированных местах. Внедряется регламентированный порядок получения соответствующего разрешения для проведения демонстраций, митингов, шествий, если количество участников превышает 250 человек. Также устанавливается четкое понятие механизма рассмотрения уведомлений и заявлений. Введен новый институт агитации при проведении мирных собраний. Также устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний», – сказал Д. Есин.

Отвечая на вопросы журналистов, вице-министр сообщил, что ограничений для СМИ в освещении несанкционированных митингов нет. Журналисты будут работать в соответствии с Законом «О СМИ». В отношении отличительных знаков для организаторов и журналистов, освещающих митинг, Д. Есин отметил, что эти знаки определит уполномоченный орган.

По словам Д. Есина, уведомительный порядок означает, что если организаторы митинга, собрания с количеством участников менее 250 человек, направив уведомление, не получат отказа в течение 14 дней, то это будет означать, что мероприятие можно проводить.