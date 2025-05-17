Поручение Президента: до конца 2025 года осветят 1200 темных участков в Алматы

По словам руководителя ГКП «Алматы Кала Жарык» Игоря Мыcика, сейчас особое внимание уделяется улицам, где освещение либо устарело, либо вовсе отсутствует – особенно это касается присоединенных к городу районов.

В микрорайоне Туркестан Алатауского района, где до недавнего времени не было ни одного фонаря, в прошлом году установили 90 светильников на 7 улицах.

– Мы собираем информацию о таких участках от жителей и районных акиматов. К примеру, в Алатауском районе без освещения был целый микрорайон Туркестан, где ни на одной улице не было ни одного фонаря. Наши специалисты проводили обходы, рисовали схемы, подсчитывали количество необходимого материала. В итоге на 7 улицах этого микрорайона было установлено 90 светильников вместе с опорами и кронштейнами. Всего за 2024 год было освещено 120 таких участков, – сказал он.

В этом году планируется осветить 1200 ранее неосвещенных участков.

Фото: акимат Алматы

Также Мысик пояснил, почему на ряде улиц, включая Тимирязева, освещение присутствует только с одной стороны. По его словам, подобные проекты были заложены еще в советское время, когда трафик на дорогах был в разы ниже, и считалось, что одной линии фонарей достаточно. Сейчас эти решения пересматриваются.

– На основании обращений граждан и собственного мониторинга мы выявляем недостаточно освещенные участки и устанавливаем дополнительные фонари. На улице Байзакова, которая на отрезке от Гоголя до проспекта Райымбека освещалась лишь по восточной стороне, мы установили 50 кронштейнов и 8 новых опор освещения, а вместе с ними и 60 светильников. Это обеспечило дополнительное освещение западной стороны улицы, – отметил он.

Фото: акимат Алматы

Аналогичные работы провели и на улице Ауэзова (от Толе би до Гоголя) – по западной стороне появилось 20 новых фонарей. На площади Республики установили 9 новых опор, а площадь Абая перед Дворцом Республики теперь освещается 16 прожекторами. В планах – и улица Тимирязева, для которой уже подготовлен план усиления освещения.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.

В прошлом году Ерболат Досаев заявил, что доля наружного освещения в Алматы будет доведена до 100% — в 2025 году.