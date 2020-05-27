Поручение Президента будет способствовать поднятию авторитета учителей и врачей - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сфера образования и здравоохранения были глубоко проанализированы. Такое мнение о выступлении Президента РК на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) выразил депутат Сената Парламента РК Серик Бектурганов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент сегодня подтвердил приверженность строить слышащее государство. Во-вторых, хотел бы сказать, что Глава государства определил построить не только слышащее, но и обсуждать, реагировать на вопросы, которые мы слышим. Сегодняшнее поручение Президента связано именно с этим. Две сферы были очень глубоко проанализированы. Это - сфера образования и здравоохранения. Все моменты по образованию и здравоохранению очень актуальны. Они являются актуальными не из-за того, что выявились проблемы в ходе введенного режима чрезвычайного положения. Они актуальны по будущей перспективе. Поэтому поручение будет работать на будущее, в частности будет способствовать укреплению этих сфер, поднятию авторитета работников образования и здравоохранения, в частности высшего образования», - подчеркнул Серик Бектурганов.

По его словам, поручение Главы государства будет также способствовать созданию хороших условий работы для сотрудников здравоохранения.

«Что касается сферы здравоохранения, задачи, поставленные Президентом, очень важны не для того, чтобы поднять авторитет врача, но и создать хорошие условия работы. Система здравоохранения теперь будет работать в нормальном режиме и в то же время будет готова к новым вызовам», - заключил депутат Сената Парламента РК Серик Бектурганов.









Фото: senate.parlam.kz