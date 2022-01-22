Поручение Президента: биржевые торги временно отложили до стабилизации ситуации в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биржевые торги, по прямому поручению Главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации. Об этом сообщил Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Биржевые торги, по прямому поручению Главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации.
В этой связи в текущем году перед Агентством, в первую очередь, стоят задачи по контролю за соблюдением установленных предельных цен на автогаз. В целях подготовки к возобновлению со следующего года торгов будут разработаны секционные биржевые правила торговли сжиженным газом, учитывающие положительные практики контроля торгов со стороны Агентства», - написал Серик Жумангарин на своей странице в Facebook.
Также председатель Агентства напомнил, что начиная с этого времени, сжиженный газ также признан биржевым товаром. Это означает, что дальнейший контроль за проведением торгов сжиженным газом будет вести Агентство по защите и развитию конкуренции.
«На сегодняшний день, в рамках установленных полномочий, Агентство ввело временное ценовое регулирование розничных цен на автогаз, Министерством энергетики установлены предельные цены оптовой реализации», - отмечает С. Жумангарин.
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