+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Поручение Президента: биржевые торги временно отложили до стабилизации ситуации в РК

22 Января 2022 19:53
Поделиться:
Поручение Президента: биржевые торги временно отложили до стабилизации ситуации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Биржевые торги, по прямому поручению Главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации. Об этом сообщил Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прошло первое заседание: механизмы утильсбора станут прозрачными и доступными
Сильно вдохновили слова Президента о том, что приоритет нужно отдать техническим профессиям - академик М. Молдабеков Развитие молодежной политики: что ожидается в Казахстане Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО

«Биржевые торги, по прямому поручению Главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации.

В этой связи в текущем году перед Агентством, в первую очередь, стоят задачи по контролю за соблюдением установленных предельных цен на автогаз. В целях подготовки к возобновлению со следующего года торгов будут разработаны секционные биржевые правила торговли сжиженным газом, учитывающие положительные практики контроля торгов со стороны Агентства», - написал Серик Жумангарин на своей странице в Facebook.

Также председатель Агентства напомнил, что начиная с этого времени, сжиженный газ также признан биржевым товаром. Это означает, что дальнейший контроль за проведением торгов сжиженным газом будет вести Агентство по защите и развитию конкуренции.

«На сегодняшний день, в рамках установленных полномочий, Агентство ввело временное ценовое регулирование розничных цен на автогаз, Министерством энергетики установлены предельные цены оптовой реализации», - отмечает С. Жумангарин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Общество   #Биржи  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Прошло первое заседание: механизмы утильсбора станут прозрачными и доступными
Сильно вдохновили слова Президента о том, что приоритет нужно отдать техническим профессиям - академик М. Молдабеков
Развитие молодежной политики: что ожидается в Казахстане
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО
Популярное
1 Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
2 Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
3 Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
4 Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
5 Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали - Бердибек Сапарбаев
6 Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Читайте также
Как будут учиться актюбинские школьники - новое постановление санврача
Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Новое постановление главного санврача вышло в Карагандинской области
Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна
Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
Молодые парни попали под влияние деструктивных группировок и делали то, что им приказывали - Бердибек Сапарбаев
Главный санврач Алматинской области внес изменения в постановление
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив