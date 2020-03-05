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Порты Курык и Актау временно не будут принимать автопаромы из Ирана и Азербайджана

5 Марта 2020 17:14
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Порты Курык и Актау временно не будут принимать автопаромы из Ирана и Азербайджана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об ограничениях на движения паромов в портах Актау и Курык сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решением межведомственной комиссией принято с 5 марта мы приостановили обслуживание в портах Актау и Курык паромов, осуществляющих перевозку легковых автотранспортных средств с водителями из Ирана и Азербайджана», - сказал Берик Камалиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эта мера не касается грузовых перевозок.

«Мы ограничили выход с портах Актау и Курык членов экипажа морских судов, осуществляющих перевозку грузов на Каспийском море. Также мы ужесточили контроль со стороны санитарных служб за сменой членов экипажей казахстанских судов, которые осуществляют международные перевозки. Все распоряжения морской администрации мы довели до всех морских администраций прикаспийских стран» - добавил вице-министр.

Напомним, ранее Б. Камалиев сообщил о новых ограничительных мерах на пассажирские перевозки с 8 марта.


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Ключевые слова: Транспорт, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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