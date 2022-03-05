Порты Актау и Курык работают в штатном режиме – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным Мининдустрии и инфраструктурного развития РК, на данный момент порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В целях поддержки казахстанских грузоотправителей и перевозчиков с портами-партнерами (Баку, Махачкала, иранские порты Амирабад, Анзали) налажена тесная взаимосвязь.

Текущие возможности казахстанских портов позволяют дополнительно обработать до 10 млн тонн грузов, в том числе, нефть – порядка 5,5 млн тонн.