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    12:30, 05 Март 2022 | GMT +6

    Порты Актау и Курык работают в штатном режиме – МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным Мининдустрии и инфраструктурного развития РК, на данный момент порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В целях поддержки казахстанских грузоотправителей и перевозчиков с портами-партнерами (Баку, Махачкала, иранские порты Амирабад, Анзали) налажена тесная взаимосвязь.

    Текущие возможности казахстанских портов позволяют дополнительно обработать до 10 млн тонн грузов, в том числе, нефть – порядка 5,5 млн тонн.


    Теги:
    Транспорт МИИР РК Экономика
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