Португалия совершила камбэк и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Португалии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира-2026, одержав волевую победу над Хорватией со счетом 2:1, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Первой вперед вышла хорватская команда: на 54-й минуте Иван Перишич после подачи с правого фланга принял мяч в штрафной площади и точным ударом переиграл Диогу Кошту. Португальцы сумели отыграться на 68-й минуте, когда Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR за нарушение Николы Влашича против Ренату Вейги при подаче углового. Победный мяч был забит уже в компенсированное время — на 94-й минуте Рафаэл Леау выполнил точную подачу с левого фланга, а вышедший на замену Гонсалу Рамуш эффектным ударом головой отправил мяч в сетку.

Благодаря этой победе Португалия вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где ее соперником станет сборная Испании.