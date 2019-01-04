-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:13 283
-
-
вчера 21:50 197
-
вчера 21:38 223
-
вчера 21:30 187
-
-
вчера 21:00 202
-
вчера 20:49 682
-
-
вчера 20:18 219
-
вчера 20:00 290
-
вчера 19:41 309
-
-
вчера 19:03 223
-
вчера 18:31 459
-
-
-
вчера 18:15 275
-
-
-
вчера 18:04 412
-
-
-
вчера 17:45 571
-
вчера 17:41 242
-
-
-
-
вчера 17:08 268
-
-
вчера 16:52 272
-
-
вчера 16:24 264
-
-
-
-
вчера 16:00 513
-
вчера 15:45 283
-
-
Португальский полузащитник «Иртыша» сделал предложение павлодарке
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Капитан павлодарского клуба Карлос Фонсека и его девушка Анжелика Годжиева объявили о своей помолвке, передает pavlodarnews.kz.
Об этом сообщается на официальной странице ФК «Иртыш» в социальных сетях. Информацию подтвердил медиа-офицер клуба Дархан Бекишев.
23-летняя уроженка Павлодара Анжелика Годжиева окончила №17 школу, позже получила высшее образование в ИнЕУ. В 2015 году участвовала в конкурсе «Мисс Павлодар».
Карлос Мануэл Кошта Фернандеш Фонсека родился 23 августа 1987 года в округе Галегос Португалии. Свою карьеру футболиста начал в местном клубе «Санта-Мария». В 2015 году перешел из болгарской «Славии» в «Иртыш». С тех пор Карлос Фонсека провел 108 матчей, в которых забил 16 мячей. Согласно интернет-данным, стоимость этого игрока составляет 500 тысяч евро.
- Известная казахстанская боксерша дисквалифицирована за допинг
- «Кайрат» начнет подготовку к сезону-2019 в Алматы и сыграет товарищеский матч
- Головкин расстается со своим промоутером Томом Леффлером
- Геннадий Головкин ждет прибавления в семье
- Молодежная сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на ЧМ-2019
- Глобальный культ: Геннадия Головкина сравнили с Мохаммедом Али
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана