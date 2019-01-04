Португальский полузащитник «Иртыша» сделал предложение павлодарке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Капитан павлодарского клуба Карлос Фонсека и его девушка Анжелика Годжиева объявили о своей помолвке, передает pavlodarnews.kz.

Об этом сообщается на официальной странице ФК «Иртыш» в социальных сетях. Информацию подтвердил медиа-офицер клуба Дархан Бекишев.



23-летняя уроженка Павлодара Анжелика Годжиева окончила №17 школу, позже получила высшее образование в ИнЕУ. В 2015 году участвовала в конкурсе «Мисс Павлодар».



Карлос Мануэл Кошта Фернандеш Фонсека родился 23 августа 1987 года в округе Галегос Португалии. Свою карьеру футболиста начал в местном клубе «Санта-Мария». В 2015 году перешел из болгарской «Славии» в «Иртыш». С тех пор Карлос Фонсека провел 108 матчей, в которых забил 16 мячей. Согласно интернет-данным, стоимость этого игрока составляет 500 тысяч евро.