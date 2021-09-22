РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:16, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Португальская публика открывает для себя Казахстан

    None
    None
    ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - По случаю 30-летия независимости Республики Казахстан Посол Казахстана Даулет Батрашев совместно с Президентом Португальского института международного сотрудничества и языка имени Камоэнша Жуау Рибейру де Альмейда в торжественно открыли выставку «Казахстан - 30 лет независимости, 556 лет истории». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В рамках церемонии открытия, казахстанский дипломат рассказал об основных достижениях нашей страны за годы независимости и впечатляющих успехах на международной арене, подчеркнув, что выставка станет хорошей возможностью для широкой португальской аудитории открыть для себя Казахстан, являющийся наследником выдающейся кочевой цивилизации.

    Посол проинформировал аудиторию о проводимых в настоящее время экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и благополучия наших граждан, и представил широкой публике Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», переведённое на португальский язык.

    В свою очередь, глава Института Камоэнша, приветствуя открытие казахстанской выставки, выразил уверенность в том, что она будет способствовать расширению знаний о Казахстане среди португальской аудитории, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и укреплению уз дружбы между народами. По его мнению, казахстанская экспозиция внесёт значимый вклад в культурную жизнь португальской столицы.

    Выставка будет открыта для всех желающих в течение двух недель. Посетители смогут ознакомиться с великолепием природы, бескрайними просторами, природными заповедниками и историей Казахстана, столицей – городом Нур-Султаном, историческим культурным центром тюркского мира – городом Туркестаном и мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи, а также с многочисленными книгами о Казахстане, среди которых книга Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», а также главный труд «казахского Камоэнша» – Абая Кунанбайулы «Слова назидания» на португальском языке.

    Казахстанская экспозиция продолжает добрые традиции взаимного познания и культурного обмена народов двух стран и предоставляет возможность посетителям продолжить давние традиции путешествий и увидеть новые горизонты, которые открывает Страна Великой Степи.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Другие государственные органы Международная деятельность МИД РК
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!