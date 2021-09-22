Португальская публика открывает для себя Казахстан

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - По случаю 30-летия независимости Республики Казахстан Посол Казахстана Даулет Батрашев совместно с Президентом Португальского института международного сотрудничества и языка имени Камоэнша Жуау Рибейру де Альмейда в торжественно открыли выставку «Казахстан - 30 лет независимости, 556 лет истории». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В рамках церемонии открытия, казахстанский дипломат рассказал об основных достижениях нашей страны за годы независимости и впечатляющих успехах на международной арене, подчеркнув, что выставка станет хорошей возможностью для широкой португальской аудитории открыть для себя Казахстан, являющийся наследником выдающейся кочевой цивилизации.

Посол проинформировал аудиторию о проводимых в настоящее время экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и благополучия наших граждан, и представил широкой публике Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», переведённое на португальский язык.

В свою очередь, глава Института Камоэнша, приветствуя открытие казахстанской выставки, выразил уверенность в том, что она будет способствовать расширению знаний о Казахстане среди португальской аудитории, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества и укреплению уз дружбы между народами. По его мнению, казахстанская экспозиция внесёт значимый вклад в культурную жизнь португальской столицы.

Выставка будет открыта для всех желающих в течение двух недель. Посетители смогут ознакомиться с великолепием природы, бескрайними просторами, природными заповедниками и историей Казахстана, столицей – городом Нур-Султаном, историческим культурным центром тюркского мира – городом Туркестаном и мавзолеем Ходжа Ахмеда Яссауи, а также с многочисленными книгами о Казахстане, среди которых книга Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», а также главный труд «казахского Камоэнша» – Абая Кунанбайулы «Слова назидания» на португальском языке.

Казахстанская экспозиция продолжает добрые традиции взаимного познания и культурного обмена народов двух стран и предоставляет возможность посетителям продолжить давние традиции путешествий и увидеть новые горизонты, которые открывает Страна Великой Степи.