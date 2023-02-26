Португальцы вышли на улицы, требуя остановить инфляцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Тысячи людей вышли на улицы Лиссабона, требуя от правительства принять срочные меры по обузданию роста стоимости жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Акцию под названием Vida Justa (Справедливая жизнь) организовали в том числе левая партия Left Bloc и Национальная федерация учителей (FENPROF). Собравшиеся призвали кабинет министров разработать чрезвычайный план действий, чтобы остановить ежемесячную инфляцию, выселение должников, оказавшихся неспособными платить за жилье, и положить конец сокращению зарплат.