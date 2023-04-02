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    17:39, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    Португальцы протестуют против жилищного кризиса

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    Фото: Armando Franca/AP
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона и других крупных городов страны в знак протеста против жилищного кризиса. В стремлении защитить свое «конституционное право» демонстранты призвали к «достойному жилью для всех», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Повышение арендной платы, стремительный рост цен на жилье, высокие ставки по ипотечным кредитам, а также приток иностранных инвесторов вытесняют граждан Португалии с рынка недвижимости.

    Более половины из них зарабатывают менее тысячи евро в месяц.

    Ситуацию усугубляет наплыв иностранных туристов, стремящихся снять жилье на короткий срок, что также толкает цены вверх и вынуждает местных жителей покидать свои районы.

    Активисты борются против этой тенденции, которая, как им кажется, лишает столицу ее очарования. Нарастающее движение настаивает на референдуме о запрете краткосрочной аренды жилья в Лиссабоне.

    В марте левоцентристское правительство социалистов представило пакет мер по решению жилищной проблемы, которые были одобрены кабинетом министров в минувший четверг.

    Однако эти меры не убедили активистов, которые считают их «троянским конем», так как они предусматривают такие шаги, как упрощение выселений и увеличение налоговых льгот, провоцирующие, по их мнению, спекуляцию недвижимостью.

    Усилившиеся в последние недели опасения по поводу здоровья финансовых институтов, а также перспектива сохранения высокой инфляции добавили еще больше неопределенности.

    В период с 2020 по 2021 год цены на жилье в Португалии выросли на 157%. С 2015 по 2021 год арендная плата подскочила на 112%, согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat.

    Португалия - одна из беднейших стран Западной Европы, которая долгое время привлекала инвестиции за счет низкооплачиваемой рабочей силы.


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