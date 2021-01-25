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Португальцы избрали президента

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Января 2021, 09:15
Португальцы избрали президента

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - На президентских выборах в Португалии уже в первом туре уверенную победу одерживает нынешний лидер, правоцентрист Марселу Ребелу де Соуза. Его кандидатуру поддержали более 60% проголосовавших избирателей. Таким образом, де Соуза получает второй мандат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Успешно выступил на выборах и лидер крайне правой партии «Хватит» , университетский профессор Андре Вентура: за него проголосовали порядка 12% избирателей. Юрист и экс-дипломат Ана Гомеш, кандидат от социалистов, набрала около 11%.

Эти выборы сравнивали с вотумом доверия государственной политике в условиях пандемии и спровоцированного ею кризиса. Португалия оказалась в числе стран, чья экономика особенно сильно пострадала от карантинных ограничений. Аналитики предупреждают, что это грозит серьезными социальными проблемами.

В преддверии голосования в Португалии был зафиксирован антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19, в связи с чем власти приняли меры, чтобы гарантировать безопасное проведение выборов.


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