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Портреты лучших спортсменов украсили улицы Байконура

15 Августа 2021 21:44
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Портреты лучших спортсменов украсили улицы Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня большинство жителей Байконура отмечают праздник, который в Российской Федерации звучит как День физкультурника, а в Казахстане - День спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовый спорт в Байконуре – одна из его характерных черт. Спортивные традиции Байконура ведут свою историю практически с момента образования космодрома. Из истории известно, что уже весной 1956 года была проведена первая спартакиада войсковой части 11284. И сегодня спорт по-прежнему является одним из приоритетов космического комплекса.

В городе Байконуре работает более двадцати спортивных федераций, активно развивается массовый спорт, проводится множество различных соревнований. Постоянно расширяются возможности горожан для занятий физкультурой и спортом.

В 2020 году в городе были построены две новые спортивные площадки и три хоккейных коробки, международная космическая школа присоединилась к программе общероссийского проекта «Самбо в школы».

В 2021 году работа продолжается в молодежно-спортивном комплексе «Протон» строится скейтпарк, четыре игровые спортивные площадки и тренажерный комплекс для занятий силовыми видами спорта, при городских школах создаются современные спортивные площадки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Портреты лучших тренеров и спортсменов Байконура украсили улицы города. «Это – дань нашей признательности тем, кто сегодня творит историю Байконура. Убежден, что спортивные успехи наших земляков еще не раз прославят наш славный город», - отметил в своем поздравлении физкультурников и спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и болельщиков глава городской администрации Константин Бусыгин.


Многолетние спортивные традиции, хорошая тренерская команда, привитие к спортивной жизни с первых школьных лет, целеустремленность байконурских спортсменов – все это дает высокие результаты на национальных, международных и мировых первенствах. «Байконур – город спортивный, ведь космос учит не сдаваться и побеждать!», - считают байконурцы.


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#Байконур   #Спорт   #Дата  
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Автор:

Сара Кабикызы

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