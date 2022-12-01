Портрет ВИЧ-инфицированного составили в столичном центре по профилактике заболевания

1 Декабря 2022, 15:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном центре по профилактике ВИЧ-инфекции составили портрет ВИЧ-инфицированного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если поначалу это были ключевые группы населения: человек, употребляющий наркотические вещества, человек с нетрадиционной ориентацией или работницы секс-индустрии, то сейчас это лицо вполне благополучного человека. Мы не можем дать точные рамки, потому что есть категория заболевших в возрасте 20 лет. Когда начинается половая жизнь, начинается и заражение. Когда узнают о диагнозе, эмоции одни и те же: страх, шок. Когда выявляем пациента, с ними работают наши психологи, врач-инфекционист, социальный работник для консультации. Сейчас уже восприятие стало спокойным», - пояснила руководитель общественной организации «Жизнь вопреки» Айна Мукушева.

Директор Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Сабит Абдраимов добавил, что средний возраст инфицированных 20-30 лет. По крайней мере, это составляет 54% от общего числа выявленных.

По словам спикера, реакция у пациентов, когда у них обнаруживают ВИЧ-инфекцию, бывает непредсказуемой.

«Человек ходит здоровый, его вызываем и говорим, что у него определили ВИЧ-инфекцию. Был случай: человек в возрасте, ученый. У него были проекты в США. Когда ему сообщили о том, что у него выявили ВИЧ-инфекцию, он здесь такой шум поднял. Мы прописали ему лечение. Через 20 дней он уехал в Америку. Там он тоже прошел обследование, ему подтвердили диагноз. Когда он вернулся в страну, он пришел к нам и извинился. Наша диагностика и лечение соответствуют международным стандартам. Есть моменты, когда даже в семье не знают о статусе супруги», - добавил Сабит Абдраимов.