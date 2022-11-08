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Портрет типичного наркосбытчика описали в полиции Астаны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Ноября 2022, 13:07
Портрет типичного наркосбытчика описали в полиции Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела управления по противодействию наркопреступности Сергей Ильиных описал портрет типичного наркосбытчика в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как правило, в преступную деятельность вовлекаются лица в возрасте от 17 до 35 лет. Это иногородние лица, которые приезжают сюда с целью заработка, но не находя себе достойной работы, вовлекаются в наркопреступную деятельность по производству и распространению наркотиков на территории столицы», - сообщил Сергей Ильиных на брифинге в полиции.

С. Ильиных ранее проинформировал о результатах проведения ОПМ «Карасора-2022», проведенного на территории столицы в период с 1 июня по 31 октября 2022 года.

По его словам, за период проведения ОПМ «Қарасора-2022» на территории столицы зарегистрировано 358 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято около 130 кг различных наркотических средств, из них: марихуана – 54 кг, гашиш – 61 кг, и около 14 кг – синтетических наркотиков.


Астана   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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