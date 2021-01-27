Портрет столичного нарушителя санитарных норм составили врачи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи озвучили так называемый портрет злостных нарушителей санитарных норм в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата главного города страны.

Согласно информации врачей, в основном ими являются люди, которые, посещая увеселительные заведения, не соблюдают ограничительные санитарные нормы

Согласно постановлению главного государственного санврача столицы, в городе введен ряд ограничительных норм. Так, ТРЦ в будни работают до 22:00, по выходным не работают. Кафе и рестораны открыты в будни и выходные только до 20:00 часов (заполняемость - не более 30 посадочных мест внутри помещения). Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

В городе мобильные группы на ежедневной основе проводят рейды на соблюдение объектами саннорм.

Для стабилизации ситуации всем горожанам необходимо придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм, масочный режим сохраняется. Только соблюдая все санитарные требования, можно будет не допустить резкой вспышки и массового распространения коронавируса. Напомним, столица находится в «красной» зоне.



