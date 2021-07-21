Портрет потенциального сельского акима: каким требованиям должен соответствовать кандидат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор института общественной политики партии «Nur Otan» Мадина Нургалиева рассказала о важности предстоящих выборов сельских акимов для населения, а также о проведенном опросе среди жителей села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже через несколько дней - 25 июля в ряде регионов Казахстана стартуют выборы акимов сельских округов. Так, в стране выберут 730 акимов разных уровней.

«Выборы сельских акимов - новый этап политической модернизации. С этого периода у нас появляется еще одна выборная должность - «сельский аким». До этого момента в Казахстане была только одна выборная должность - Президент РК. Особенностью предстоящих выборов можно назвать расширение участия граждан в развитии сельских территорий. Теперь решать вопросы местного значения могут напрямую жители села. Еще одна особенность выборов - развитие политической конкуренции, как для политических партий, так и для активных граждан. Эти возможности будут предоставлены через внедрение практики самовыдвижения, то есть теперь активный гражданин может претендовать на пост сельского акима при его соответствии основным требованиям», - рассказала Мадина Нургалиева корреспонденту агентства.

Еще одним важным элементом предстоящих выборов, как отмечает директор Института общественной политики, является включение графы «против всех» в избирательных бюллетенях. По ее словам, это также указывает на развитие демократических практик.

«Очень интересно, что выдвинулись более тысячи самовыдвиженцев. Если брать соотношение от общего числа всех выдвинувшихся кандидатов на пост сельского акима, то примерно 60% составляют самовыдвиженцы, 40% - представители политических партий», - проинформировала Мадина Нургалиева.

Напомним, что 25 июля будут избраны 730 сельских акимов, а до конца года в Казахстане выберут еще 45 сельских акимов.

«Всего за 2021 году будут избраны 775 сельских акимов. По факту к концу года корпус сельских акимов обновится на треть. Всего в стране насчитываются порядка 2346 сельских акимов. Каждый год будет происходить постепенное обновление. Очень важно, чтобы избиратели понимали, что от их выбора зависит благополучие села, в котором они живут», - отметила М. Нургалиева.

Директор института общественной политики «Nur Otan» также призвала сельских жителей голосовать рационально.

«Надо понимать, что сейчас населению следует выбирать эффективного менеджера - знающего и грамотного человека, который сможет решить конкретные проблемы села, нести ответственность», - добавила спикер.

Мадина Нургалиева также поделилась исследованием, проведенным Институтом общественной политики.

«Мы пытались составить портрет потенциального сельского акима. В качестве обязательных требований к будущему акиму сельские респонденты ставят наличие высшего образования и стажа работы на руководящих должностях, а также знание государственного языка. Данные требования были доминантными индикаторами, принципиально важными для жителей села. В нашем опросе участвовали 3 тысяч сельских жителей», - сообщила Мадина Нургалиева.

Директор института также напомнила, что согласно законодательным критериям выдвигаться на пост сельского акима может практически любой гражданин Казахстана – старше 25 лет, не имеющий судимости и факта совершения коррупционного преступления, соответствующий требованиям законодательства в сфере государственной службы.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.