«Портрет» незастрахованных костанайцев составили в региональном Фонде соцмедстрахования

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С начала года в Фонд социального медицинского страхования от жителей Костанайской области поступило более 14 миллиардов тенге, однако более 170 тысяч костанайцев все ещё вне системы ОСМС. В региональном фонде составили «портрет» незастрахованных костанайцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев, на сегодняобеспечение полного охвата населения системой ОСМС является одной из приоритетных задач, так как незастрахованные граждане находятся в группе риска, поскольку медицинские услуги в рамках ОСМС им недоступны.

«С января по ноябрь 2021 года поступления на ОСМС от плательщиков Костанайской области составили 14 млрд 369 млн тенге за 306 509 человек. Кроме того, за 412 тысяч человек из 15 льготных категорий взносы уплачивает государство. В Костанайской области на 4 ноября 2021 года численность застрахованных граждан составляет 80,2%, или 689,5 тысяч человек. Соответственно 170,6 тысячи жителей нашей области все еще вне системы ОСМС. При этом целевой индикатор вовлечения населения в систему ОСМС на 2021 год составляет 86%»,- сказал он.

Филиалом ФСМС по Костанайской области составлен «Портрет» незастрахованных граждан.

«Это физлица, работающие по договорам гражданско-правового характера – 24360 человек, 6197 индивидуальных предпринимателей, плательщики ЕСП - 31792 человека, наемные работники – 42718 человек, самостоятельные плательщики – 5078 человек. 60452 человека не совершили ни одного платежа в течение года,- пояснил Б. Нургалиев. — Как показал анализ, 40% всех незастрахованных составляют наемные работники и физлица, работающие по договорам ГПХ. Это связано с несвоевременной оплатой работодателями платежей на ОСМС за своих работников, а также преимущественно сезонным характером работы сельских жителей. Поэтому мы призываем каждого жителя области проверить свой статус на сайте fms.kz , через мобильное приложение Qoldau 24/7 или позвонив в контакт-центр фонда по номеру 1406».

Б. Нургалиев также напомнил, что при наличии пропусков оплаты взносов необходимо оплатить их, так как с началом нового года задолженность не исчезнет, она сохраняется за каждым плательщиком 12 месяцев.

Сезонным же работникам необходимо зарегистрироваться официально в органах занятости в качестве безработных.