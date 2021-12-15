+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Портрет казахского аксакала из Монголии подарили музею в Семее

15 Декабря 2021 14:25
Поделиться:
Портрет казахского аксакала из Монголии подарили музею в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых пополнился новым произведением искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Новости по теме
Медиапортал Аltynqor создан в Казахстане
Дом Касыма открыли в Караганде Презентован клип на песню Димаша Кудайбергена Omir oter Казахстанский теннисист стал лидером чемпионской гонки «Мастерса» Tennis Europe

В преддверии 30-летия Независимости РК в музее открылась выставка семейских художников. Чествовали на экспозиции и местного художника Рашида Рахметова, который преподнес в дар музею одну из своих любимых работ. Это портрет аксакала из Монголии.

«Этот портрет выполнен в 90-ые годы. Художник тогда съездил с коллегами в творческую командировку в Монголию. Они приехали и начали писать пейзажи. В ходе этой поездки Рашид Абдуллаевич встретил этнического казаха в Баян-Улгие, который никогда не был в Казахстане», - рассказала куратор выставки Ильвира Халитова.

«Когда я писал его портрет, то он заплакал и сказал: «Я казах и я никогда не был в Казахстане и никогда не буду уже, но может мои внуки побывают когда-нибудь в Казахстане», — добавил Р. Рахметов.

Художник был тронут признанием аксакала и привез портрет в Казахстан, а после он никогда не расставался с этой работой. И вот в преддверии Дня Независимости РК Р. Рахметов решил передать портрет аксакала в музей.




Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Культура   #Соотечественники   #Монголия  
Поделиться:
Новости по теме
Медиапортал Аltynqor создан в Казахстане
Дом Касыма открыли в Караганде
Презентован клип на песню Димаша Кудайбергена Omir oter
Казахстанский теннисист стал лидером чемпионской гонки «Мастерса» Tennis Europe
Популярное
1 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
2 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
3 Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
4 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
5 Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
6 488 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет выиграл малую серебряную медаль чемпионата мира
Казахстанский теннисист стал лидером чемпионской гонки «Мастерса» Tennis Europe
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
488 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив