Портрет из шерсти подарили Айбеку Нугымарову школьники Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления прошла встреча с известным спортсменом Айбеком Нугымаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИШ.

В ходе встречи чемпион Азии, победитель и призёр таких соревнований, как «Қазақстан барысы», «Еуразия барысы», «Әлем барысы», рассказал о себе и произвел большое впечатление на школьников.

«Мы давно хотели провести такую встречу. Вместе с коллегой Гульнар Жомарткызы посоветовались и решили провести ее не как обычно, а в формате свободного интервью. Нашей целью было привести в пример ребятам путь Айбека Нугымарова, который защищал честь страны и добился всенародной любви. Через это призвать ребят к здоровому образу жизни, служению народа», - рассказала организатор встречи, воспитательница Айжан Мухатова.





Перед встречей гость смог ознакомиться с жизнью ребят в общежитии школы. Заведующая общежитием Калжан Омарбаева рассказала, как учащиеся организовали свой быт. В свою очередь Айбек Нугымаров отметил, что это общежитие можно назвать образцовым.





«Меня часто приглашают на аналогичные встречи, я стараюсь никому не отказывать. С особой теплотой я встретил предложение посетить Назарбаев интеллектуальную школу, так как здесь получают знание те, кто в будущем будет вносить свой вклад в развитие разных сфер нашей страны. Моя цель сегодня на правах старшего поделиться своим мнением и опытом и дать стимул для дальнейшего развития детям. Я считаю, что каждый представитель молодежи сегодня должен трудиться, чтобы внести свою лепту в развитие Родины», - сказал А. Нугымаров.









Встреча с обладателем ордена «Құрмет», Заслуженным мастером спорта РК прошла интересно. Ученики поделились своими исследовательскими работами о палуане, показали отрывок из фильма «Меня зовут Кожа» в постановке кукольного театра. В свою очередь известный борец дал своеобразный мастер-класс. Силами учащихся были организованы творческие номера: свое сочинение представил ученик седьмого класса Шынгыс Токанов. В подарок Айбеку Нугымарову ребята вручили его собственный портрет, выполненный в технике – шерстяная акварель. Завершилась встреча памятной фотосессией со спортсменом.









Фото: Пресс-служба НИШ ФМН г.Семей