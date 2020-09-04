Портрет Бухар жырау высекли на камне мастера из Каркаралинска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На площади у Дома культуры в Ботакаре завершается установка памятника Бухар жырау от жителей Каркаралинского района. На большом природном камне умельцы болгаркой и зубилом высекли портрет акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такой подарок Каркаралинский район сделал в честь 350-летия со дня рождения Бухар жырау. По разным причинам его установка затянулась. И только сейчас памятник нашёл своё достойное место.

Автор резьбы на камне - Манарбек Карим, директор архива Каркаралинского района, депутат раймаслихата. Его сын Ерасыл, студент 1-го курса Карагандинского университета имени Е. А. Букетова, тоже принимал участие в создании памятника.

«В 2018 году, когда мы с сыном Ерасылом вырезали на камне изображение великого Абая, аким нашего района, в то время им был Халел Максутов, поручил нарисовать логотип к 350-летию Бухар жырау. Так мы сделали подарок Бухар-Жыраускому району от Каркаралинского. В июле этого года группа во главе с председателем проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбаем Жумагуловым приехала посмотреть резьбу на камне и решила установить её в Ботакаре», - рассказал Манарбек Карим.

Как сообщили в пресс-службе акимата Бухар-Жырауского района, торжественное открытие памятника состоится позже.