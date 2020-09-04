+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 29 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Портрет Бухар жырау высекли на камне мастера из Каркаралинска

4 Сентября 2020 15:00
Поделиться:
Портрет Бухар жырау высекли на камне мастера из Каркаралинска

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На площади у Дома культуры в Ботакаре завершается установка памятника Бухар жырау от жителей Каркаралинского района. На большом природном камне умельцы болгаркой и зубилом высекли портрет акына, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Тимур Бекмамбетов поделился воспоминаниями о детстве в Атырау
Вышла в свет книга по художественной обработке дерева и кости у казахов Учителям намерены доплачивать 100% от оклада за внеурочные спортивные занятия Сценарий казахстанской драмы представят на крупнейшем в Азии рынке кинопроектов в Пусане

Такой подарок Каркаралинский район сделал в честь 350-летия со дня рождения Бухар жырау. По разным причинам его установка затянулась. И только сейчас памятник нашёл своё достойное место.

Автор резьбы на камне - Манарбек Карим, директор архива Каркаралинского района, депутат раймаслихата. Его сын Ерасыл, студент 1-го курса Карагандинского университета имени Е. А. Букетова, тоже принимал участие в создании памятника.

«В 2018 году, когда мы с сыном Ерасылом вырезали на камне изображение великого Абая, аким нашего района, в то время им был Халел Максутов, поручил нарисовать логотип к 350-летию Бухар жырау. Так мы сделали подарок Бухар-Жыраускому району от Каркаралинского. В июле этого года группа во главе с председателем проектного офиса «Рухани жаңғыру» Айтбаем Жумагуловым приехала посмотреть резьбу на камне и решила установить её в Ботакаре», - рассказал Манарбек Карим.

Как сообщили в пресс-службе акимата Бухар-Жырауского района, торжественное открытие памятника состоится позже.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Культура   #История Казахстана   #Дата  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив