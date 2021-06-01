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    20:40, 31 Май 2021 | GMT +6

    Портрет Алихана Букейханова собрали из кубиков Рубика в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники и студенты Казахского инновационного гуманитарно-юридического университета в Семее возложили цветы к памятнику Алихана Букейханова. Ранее сотрудники вуза организовали акцию по посадке цветов возле памятника лидеру партии «Алаш». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    «31 мая — День памяти жертв политических репрессий и голода. Сегодня сотрудники и студенты университета возложили цветы к памятнику Алихану Букейханову. По желанию студентов, по решению учредителей вуза в будущем наш университет будет носить имя Алихана Букейханова. Радует, что один из основателей движения «Алаш» служит примером для сегодняшней молодежи, - сказал проректор по воспитательной работе и социальным вопросам КазГМИУ Айрат Базенов.

    Мероприятие продолжилось в КазГЮИУ. Состоялась презентация портрета Алихана Букейханова из кубика Рубика, составленного членами Федерации спидкубинга Казахстана и молодежного клуба «MegaCube» по инициативе вуза.

    «В первую очередь создается компьютерная модель, которая разбивается на 12 кубиков. Для создания портрета нам понадобилось 3000 кубиков Рубика. Это работа не одного человека, в команде нас было шесть. В результате мы создали портретную панель высотой 3,5 м и шириной 2,70 м дневного и ночного видения. В университете эта работу можно будет увидеть в течение месяца», — сказал спидкубер Алихан Ертурсын.

    День памяти жертв политических репрессий и голода продолжился за круглым столом на тему «Алихан Бокейхан и политические репрессии: новые взгляды и новые идеи».


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