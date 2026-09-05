Портрет Ахмета Байтурсынова из пяти тысяч гвоздей и нитей создали в Астане

Молодые педагоги из Астаны в честь 154-летия Ахмета Байтурсынова воссоздали его образ с помощью современного искусства, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Учителя школы-лицея №48, используя технологию String art, около 5 тысяч гвоздей и 600 метров нитей, создали необычный портрет-инсталляцию размером 3×2 метра.

Этот труд учителей — творческий проект, объединивший уважение к великому деятелю нации с современным искусством.

Идея создания необычного произведения принадлежит молодым педагогам школы. Они предложили оригинальный способ популяризации наследия учителя нации в учебном заведении, носящем имя Ахмета Байтурсынова. На полную реализацию проекта ушло 14 дней.

На первом этапе работы учителя с помощью проектора перенесли изображение Ахмета Байтурсынова на специально подготовленную деревянную панель и наметили основные контуры портрета. Затем в панель было вбито около пяти тысяч гвоздей. После этого, последовательно переплетая нити между гвоздями, авторы сформировали сам образ.

В процессе создания произведения было использовано около 600 метров вязальных нитей и порядка 5000 гвоздей. Место и направление каждой нити тщательно просчитывались, в результате чего появилась впечатляющая инсталляция, которая издалека выглядит как цельный портрет.

Особенность проекта заключается в том, что он стал не просто художественным произведением, а частью духовно-культурного пространства школы. Молодые педагоги передали готовую работу в дар школьному музею. Теперь необычный портрет-инсталляция будет служить наглядным объектом, знакомящим учащихся и гостей учебного заведения с личностью Ахмета Байтурсынова на языке современного искусства.

Популяризация трудов учителя нации не ограничивается лишь сохранением его имени в памяти. Важно доносить просветительские идеи Ахмета Байтурсынова до современного поколения новыми методами. С этой точки зрения творческая инициатива молодых педагогов — это поучительный проект, связывающий историю и современные технологии.

За тысячами гвоздей, вбитых в одну панель, и сотнями метров переплетенных нитей стоят уважение к учителю нации, творческий поиск и результат коллективного труда.

Ранее сообщалось, что около 150 юных художников Астаны одновременно создали портреты Абая Кунанбайулы.