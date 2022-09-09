Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Портфель потребительских займов составил 6,9 трлн тенге – АРРФР

Автор:  
Анеля Касымова
9 Сентября 2022, 13:11
Портфель потребительских займов составил 6,9 трлн тенге – АРРФР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в Казахстане растет количество всех видов кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кредитный портфель с начала года вырос на 6,7% и составил 21,5 трлн тенге. Это 54% от актива банковского сектора. Отличительным моментом является то, что с начала года растут все виды кредитов», - сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на пресс-конференции в СЦК.

По его данным, кредиты юридическим лицам выросли на 2,9% и составили 8 трлн тенге. Кредиты, выданные малому и среднему бизнесу, с начала года выросли на 3,6% и составили 5,7 трлн тенге. Кредиты физическим лицам с начала года выросли на 15,3% и составили 12,4 трлн тенге. Портфель потребительских займов составил 6,9 трлн тенге. С начала года он вырос на 11,9%.

«При этом качество ссудного портфеля банков, то есть уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней, достиг исторического минимума – 3,8% от ссудного портфеля банков. Покрытие провизиями проблемных займом достаточно высокое и составляет более 72%. Ситуация с ликвидностью, качеством ссудного портфеля банков, банковского сектора – хорошая. Банки в настоящее время стабильны и чувствуют себя уверенно», - добавил О.Кизатов.


Банки   Бизнес   Общество   Финансы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане