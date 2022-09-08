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    15:51, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Портфель инвестпроектов фонда «Самрук-Казына» пересмотрят в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предполагается установление приоритетов и формирование оптимального портфеля активов фонда «Самрук-Казына». Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня инвестиционные решения Фонда основываются исключительно на принципах коммерческой целесообразности, долгосрочных интересов и основного критерия эффективности. Между тем, с учетом поручения Главы государства предстоит пересмотреть портфель инвестиционных проектов/активов Фонда, в том числе провести их критическую оценку», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр добавил, что предполагается установление приоритетов и формирование оптимального портфеля активов/проектов, в том числе через механизм приватизации и дивестиции, высвобождение и перераспределение ресурсов.

    «Приоритет в инвестировании будет представлен инвестпроектам, имеющим стратегическое значение для страны/региона или отрасли, в том числе направленные на модернизацию инфраструктуры, создание новых отраслей и высокотехнологичных производств», - отметил Алибек Куантыров.


    Фото: kapital.kz



    Теги:
    Инвестиции Экономика Инвестпроекты Миннацэкономики
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