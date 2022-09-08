Портфель инвестпроектов фонда «Самрук-Казына» пересмотрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предполагается установление приоритетов и формирование оптимального портфеля активов фонда «Самрук-Казына». Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня инвестиционные решения Фонда основываются исключительно на принципах коммерческой целесообразности, долгосрочных интересов и основного критерия эффективности. Между тем, с учетом поручения Главы государства предстоит пересмотреть портфель инвестиционных проектов/активов Фонда, в том числе провести их критическую оценку», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что предполагается установление приоритетов и формирование оптимального портфеля активов/проектов, в том числе через механизм приватизации и дивестиции, высвобождение и перераспределение ресурсов.

«Приоритет в инвестировании будет представлен инвестпроектам, имеющим стратегическое значение для страны/региона или отрасли, в том числе направленные на модернизацию инфраструктуры, создание новых отраслей и высокотехнологичных производств», - отметил Алибек Куантыров.















