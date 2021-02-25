НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Порталом социальных услуг смогут пользоваться незрячие. Об этом сообщил вице-министр труда и социальных услуг РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается незрячих, то, действительно, проблема такая есть. У них всех имеются индивидуальные помощники, которые назначены, они могут это проводить через них. Здесь, в принципе, особых проблем не возникает. У нас были предложения и, в этой связи, мы уже заказали, совместно, в рамках финансирования ПРООН, доработку этого портала. В этом году планируем доработать его для незрячих.

Надо отметить, что всем незрячим назначаются, согласно индивидуальной программе реабилитации, специальные средства, по которым они через компьютер могут заказать на портале соцуслуг. Этот вопрос решается. Дополнительно, мы делаем его удобным с точки зрения аудиосопровождения. До конца года мы перед собой такую задачу поставили», – сказал Е. Аукенов, отвечая на вопросы участников «круглого стола» по обсуждению проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан»

Обсуждаемые поправки в законодательство по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан предусматривают установление требований к поставщикам услуг; порядка расчета размера гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и услуг, приобретаемых посредством портала социальных услуг. Также в законопроекте содержатся нормы, регламентирующие деятельность индивидуальных помощников лиц с ограниченными возможностями.

Портал социальных услуг aleumet.egov.kz.