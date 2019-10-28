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Портал соцуслуг запустят в Казахстане с 1 января 2020 года

28 Октября 2019 14:00
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Портал соцуслуг запустят в Казахстане с 1 января 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал соцуслуг будет запущен в Казахстане с 1 января 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

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«Лица с инвалидностью смогут заказывать 24 из 55 видов технических средств реабилитации (далее – ТСР) и специальные социальные услуги в государственных учреждениях уже с 1 января 2020 года. Остальные 31 вид ТСР будет внедряться поэтапно до июля 2020 года. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. К специальным социальным услугам относятся услуги индивидуальных помощников, специалистов жестового языка и санаторно-курортное лечение», - говорится в распространенном сообщении.

На сегодняшний день ТСР и вышеперечисленные услуги предоставляются посредством государственных закупок. В связи с длительностью проведения этих процедур на получение услуг может уйти до 8 месяцев с момента установления инвалидности. Инвалиды говорят, что тендерная система совершенно им не подходит. С каждым годом они все чаще жалуются на ухудшение качества услуг и медицинских изделий.

В целях модернизации системы социального обслуживания, повышения качества и доступности услуг с 1 января 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения РК намерено внедрить на всей территории страны портал соцуслуг. Это позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных социальных услуг от 8 месяцев до 1–2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги. Кроме того, в соответствии с пожеланиями инвалидов предусмотрен механизм возмещения установленной стоимости технических средств и услуг реабилитации. Это означает, что на портале будет доступна функция осуществления доплаты при выборе более дорогих товаров и услуг.

Наряду с этим, будет доступен более широкий круг сертифицированных специалистов, а в едином реестре медико-социальных учреждений будет учитываться оснащенность и загруженность всех МСУ.

«Внедрение портала обеспечит равный доступ к средствам и услугам реабилитации, своевременную соцпомощь через «одно окно», не выходя из дома, а также учет индивидуальных потребностей, сведений о поставщиках, соцработниках и специалистах. Это позволит повысить добросовестную конкуренцию и обеспечит прозрачность участия потенциальных поставщиков в реализации средств и услуг реабилитации», - уверены в министерстве.

Как сообщалось ранее, портал в пилотном режиме запущен и успешно реализуется г. Актобе. К нему уже подключены несколько медико-социальных учреждений.

«Благодаря порталу социальных услуг, мы смогли разместить сына в оздоровительный стационар для детей с ограниченными возможностями. Портал оказался очень удобным: мы подали заявку и подписали ее ЭЦП. К тому же, сэкономили время», – рассказал Жукетаев Габит, получатель услуги.

Напомним, внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Планируется, что ресурсом смогут пользоваться жители всех городов Казахстана, который охватит более 400 тыс. пользователей и 200 тыс. поставщиков.

На сегодня проводится работа по интеграции информационных систем «База мобильных граждан», «Социальный реестр», «Единое хранилище данных», АО «Казпочта», «Единая система трудовых договоров», «Регистр движимого имущества».

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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