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вчера 14:18
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Портал социальных услуг запустят в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшее время намерены запустить портал социальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, портал вводят для комфортного получения услуг людьми с ограниченными возможностями.
«Во-первых, будут устранены коррупционные риски, так как взаимодействие будет между услугополучателем с поставщиком без посредников. Во-вторых, будет возможность самостоятельно выбирать технические средства реабилитации и услуги с учетом своих индивидуальных потребностей», - отметил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.
Руководитель управления координации занятости и социальных программ Алмаз Кошманов отметил, что портал внедряется для удобства лиц с инвалидностью и повышения качества предоставляемых услуг и средств реабилитации.
В цифровой формат перейдут ряд позиций: оказание специальных социальных услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации, оказание услуг специалиста жестового языка, индивидуального помощника, услуги санаторно-курортного лечения. Люди с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать средства и услуги реабилитации, исходя из своих индивидуальных потребностей.
«Со стороны государства предусматривается механизм возмещения стоимости технических средств и услуг реабилитации. Порталом дополнительно предусматривается возможность доплаты при выборе потребителем более дорогих товаров и услуг. В целях бесперебойного обеспечения в 2020 году товары и услуги реабилитации будут оказываться на альтернативной основе – через портал и через госзакупки. Полный переход будет произведен с 2021 года»,- рассказал Алмаз Кошанов.
В Северо-Казахстанской области проживают более 27 тысяч человек с инвалидностью - почти 5% от общего количества населения.
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