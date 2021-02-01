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    11:40, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Портал санаториев для лиц с инвалидностью создадут в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК проходит презентация правительственного законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». В рамках него планируется улучшить качество услуг в санаторно-курортных организациях для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До сегодняшнего дня у нас санаторно-курортное лечение выполнялось через госзакупки. И местные исполнительные органы были вынуждены направлять проживающих там лиц с инвалидностью в курортные организации, победившие в госзакупках. Теперь у нас будет портал специальных услуг, где будут зарегистрированы все имеющие лицензию организации, а также лица с инвалидностью», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на презентации законопроекта.

    В частности, человек сможет заходить на этот портал, смотреть, какие услуги оказывают эти санаторно-курортные организации.

    «К примеру, возможно по медицинским показаниям ему необходимы вода или грязь, и он сможет самостоятельно выбрать наиболее подходящий ему санаторий среди этих организаций и получить соответствующую услугу. Это направлено на улучшение качества оказания услуг. Еще один очень не маловажный момент – снять вопросы касательно коррупционности. Есть определенная оплата, которую мы ставим, как потолок» - отметил министр.

    «Если в нее помещается, то государство полностью возмещает затраты. Если лицо с инвалидностью захочет получить какие-то дополнительные услуги, он может доплатить за них», - заключил С. Шапкенов.


    Теги:
    Минтруда РК Парламент Мажилис
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