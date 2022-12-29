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Портал eGov временно может быть недоступен из-за технических работ

29 Декабря 2022, 18:25
Портал eGov временно может быть недоступен из-за технических работ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт электронного правительства eGov временно будет работать с перебоями в ночь с 29 на 30 декабря, передает МИА «Казинформ».

«С 21:00 29 декабря 2022 года до 05:00 30 декабря 2022 года будут проводиться технические работы, в это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО «НИТ», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала EGOV.KZ


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