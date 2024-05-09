РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 09 Май 2024 | GMT +6

    Портал для поиска информации о ветеранах ВОВ запустили в Казахстане

    Портал для поиска информации о ветеранах ВОВ запустили в Казахстане
    Фото: batyrlargatagzym.kz

    Министерство культуры и информации Республики Казахстана запустило портал batyrlargatagzym.kz. Основная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории, передает агентство Kazinform.

    - Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала. На сегодня портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах. Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах, - написала в Facebook глава Минкультуры Аида Балаева.

    По ее словам, каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов.

    - Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы. Портал — это результат общей совместной работы Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Государственных архивов, Министерства обороны Республики Казахстан, волонтеров и гражданского общества, - резюмировала А. Балаева.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Герои ВОВ Аида Балаева Минкультуры и информации Интернет День Победы История Казахстана 9 Мая Победа Герои Ветераны
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!