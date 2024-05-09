Портал для поиска информации о ветеранах ВОВ запустили в Казахстане

- Как отметил Глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги. Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала. На сегодня портал содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах. Мы надеемся, что к 80-летию Великой отечественной войны портал объединит данные о всех ветеранах. Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах, - написала в Facebook глава Минкультуры Аида Балаева.