Портал для подачи заявок на проведение профессиональной экспертизы лекарств создан в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальный портал для подачи заявок на проведение профессиональной экспертизы лекарственных средств создан в РК. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Министерства здравоохранения РК на сайте Казахстанского национального лекарственного формуляра - https://knf.kz/ru создан специальный портал для подачи заявок на проведение профессиональной экспертизы лекарственных средств, рассматриваемых на включение в КНФ. КНФ составлен специальной редакторской группой, под руководством Министерства здравоохранения РК с участием международных экспертов. Портал обеспечивает прозрачность процессов при проведении оценки и отбора лекарственных средств в КНФ в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-28 «Об утверждении правил осуществления деятельности формулярной системы» и приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-326/2020 «Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения». Работа портала предусматривает возможность регистрации заинтересованных лиц в личном кабинете на сайте, отслеживание хода заявки в онлайн режиме, начиная с составления электронного договора на оказание услуги, проведения профессиональной экспертизы, вплоть до рассмотрения членами формулярной комиссии МЗ РК и скачивания протокола с соответствующими решениями», – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что члены формулярной комиссии Минздрава РК будут иметь доступ ко всем заявкам и материалам досье, поступившим на проведение профессиональной экспертизы на включение в КНФ, а также к заключениям профессиональной экспертизы для возможности рассмотрения и принятия объективных решений.

Казахстанский национальный лекарственный формуляр (КНФ) – это перечень лекарственных средств, необходимый для разработки лекарственных формуляров, формирования списков закупа лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС. Это надежный источник достоверной информации для врачей, фармацевтов, организаторов здравоохранения, медсестер, слушателей медицинских учебных заведений и других медицинских работников о безопасности и эффективности ЛС на основе доказательной медицины. Формулярный справочник КНФ содержит информацию о лекарственных средствах, включенных в Казахстанский национальный лекарственный формуляр под международными непатентованными наименованиями, с указанием способов применения, мер предосторожности, противопоказаний, взаимодействия лекарственных средств и побочных реакций.

Портал разработан Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой и специалисты Центра ведут работу по поддержке работы портала. Самое главное для заявителей – портал облегчает подачу заявки на рассмотрение по включению в КНФ в электронном формате через личный кабинет и позволяет проследить этапы проведения профессиональной экспертизы. Для начала работы, заявителям необходимо пройти регистрацию на портале и подать заявку: https://portal.knf.kz/ru/portal/default/login.