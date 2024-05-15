Порт Чабахар откроет Индии путь в Центральную Азию
Индия и Иран подписали соглашение на 10 лет о совместном развитии порта Чабахар. Индия стремится развивать торговые отношения с Центральной Азией, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of India.
Соглашение предоставит Индии 10-летний доступ к использованию порта Чабахар, расположенного недалеко от юго-восточной границы Ирана с Пакистаном. Стратегическое расположение порта Чабахар обеспечивает прямой доступ Индии в Центральную Азию.
Таким образом, Индия делает важный шаг в сторону развития торговых отношений со странами центральноазиатского региона. Кроме того, по мнению экспертов, пакт подчеркивает намерение Индии расширить свою геополитическую сферу.
Согласно соглашению, India Ports Global Limited обязались инвестировать $370 млн в развитие инфраструктуры порта.