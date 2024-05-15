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    14:58, 15 Май 2024 | GMT +6

    Порт Чабахар откроет Индии путь в Центральную Азию

    Чабахар
    Фото: golosameriki.com

    Индия и Иран подписали соглашение на 10 лет о совместном развитии порта Чабахар. Индия стремится развивать торговые отношения с Центральной Азией, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Times of India.

    Соглашение предоставит Индии 10-летний доступ к использованию порта Чабахар, расположенного недалеко от юго-восточной границы Ирана с Пакистаном. Стратегическое расположение порта Чабахар обеспечивает прямой доступ Индии в Центральную Азию.

    Таким образом, Индия делает важный шаг в сторону развития торговых отношений со странами центральноазиатского региона. Кроме того, по мнению экспертов, пакт подчеркивает намерение Индии расширить свою геополитическую сферу.

    Согласно соглашению, India Ports Global Limited обязались инвестировать $370 млн в развитие инфраструктуры порта.

    Теги:
    Индия Иран Мировые новости Центральная Азия
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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