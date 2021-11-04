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    10:51, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пороговые значения по игорному бизнесу будут снижены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут снижены пороговые значения по игорному бизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятого сегодня Сенатом.

    В частности, предлагается снизить пороговое значение по игорному бизнесу с 3трех млн тенге до одного млн тенге, а также по сделкам с недвижимым имуществом с 200 млн тенге до 50 млн тенге, что приведет к возможному выявлению преступности в сфере легализации доходов и финансированию терроризма, совершаемой в теневой среде.

    Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


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