Пороговые значения по игорному бизнесу будут снижены в Казахстане
Такие меры предусмотрены в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятого сегодня Сенатом.
В частности, предлагается снизить пороговое значение по игорному бизнесу с 3трех млн тенге до одного млн тенге, а также по сделкам с недвижимым имуществом с 200 млн тенге до 50 млн тенге, что приведет к возможному выявлению преступности в сфере легализации доходов и финансированию терроризма, совершаемой в теневой среде.
Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».