Порог черты бедности изменится с 2025 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило приказ по определению размера черты бедности. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с начала этого года размер черты бедности определен в размере 70% от величины прожиточного минимума за квартал, который был до квартала, когда гражданин обратился за назначением государственной адресной социальной помощи.

С 2025 года размер черты бедности уже будет зависеть от медианного дохода и составит 50% от его величины. Рассчитываться он будет по тому же принципу – за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

«Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «Об определении размера черты бедности» разработан в целях приведения в соответствие с проектом Социального кодекса РК», - говорится в пояснительной записке.

Проект приказа будет на публичном обсуждении до 15 марта текущего года.

Ранее глава Минтруда и соцзащиты РК Тамара Дуйсенова уже сообщала о том, что черта бедности для оказания адресной социальной помощи будет определяться, исходя из медианного дохода. По ее словам, планируется трансформация системы социального обслуживания.