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Порнографические материалы распространяли жители ВКО

4 Ноября 2020 20:49
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Порнографические материалы распространяли жители ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ходе проведения ОПМ было выявлено 17 правонарушений, из них 9 фактов мошенничества, в отношении пользователей информационных систем, 5 фактов распространения материалов порнографического характера (это в Глубоковском, Шемонаихинском, Зайсанском, Аягозском и Кокпектинском районах), кроме того 1 факт незаконного доступа в информационную систему. Наряду с этим в Семее выявлено 2 факта административного правонарушения, это торговля контрафактной продукцией в неустановленном месте.

«Так, 31-летний житель Кокпектинского района незаконно распространил видеоролик порнографического характера в мессенджере, поделившись в общей группе. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка по ст.311 УК РК – «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов», - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Стоит отметить, что сотрудниками полиции ДП ВКО на постоянной основе проводятся работы по информированию населения, чтобы снизить рост числа жертв от интернет-мошенников.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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