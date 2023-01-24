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    Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии

    24 Января 2023, 16:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние подозреваемого в угоне авто, который порезал себя при задержании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациент поступил в Городскую клиническую больницу №7 в тяжелом состоянии с резанной раной в области шеи и брюшной полости. Пациенту проводится операция», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

    Ранее в департаменте полиции сообщили, что злоумышленник угнал чужую машину в микрорайоне «Аксай» и совершил ДТП. Далее мужчина, скрываясь от преследования, нанес себе резанные раны.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Здравоохранение Транспорт
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