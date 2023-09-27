Пора заменить картонный слой: провал на путепроводе пугает жителей Петропавловска

В Петропавловске пользователи в социальных сетях снова обсуждают состояние путепровода в Рабочем поселке. На месте трещины там появились провалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из образовавшего глубоко провала виднеется как будто картон. Кстати, два года назад горожане удивлялись и возмущались его использованию во время ремонта путепровода. Тогда подрядчик пояснял, что картоном прикрыли швы для того, чтобы не сыпался песок и гравий на Южно-Уральскую железную дорогу. Жители Петропавловска вспомнили этот факт и в паблике не скупились на комментарии: «Настало время заменить картонный слой», «не приживается у нас асфальт, отвергает его земля казахстанская», «гарантия до первой машины» и прочие.

Негодование горожан можно понять. Путепровод, соединяющий центральную часть города и Рабочий поселок, трещит по швам уже третий раз.

На встрече с населением аким города Петропавловска Серик Мухамедиев буквально накануне говорил о том, что путепровод работает в штатном режиме, ограничений проезда транспортных средств нет, дефекты асфальтобетонного покрытия на деформационных швах устранены.

Объявили конкурс для проведения технического обследования путепровода, определения его параметров, дефектов и повреждений. По его результатам должны решить вопрос с ремонтом.

Через два года транспортный поток, идущий по улице Караванной и через многострадальный путепровод, обещают разгрузить. Для этого построят мост через железнодорожные пути по улице Универсальной и реконструируют ее и улицу Кошевого с выходом на автодорогу Р-49 «обход города Петропавловска».

Договор на строительство путепровода заключили с ТОО «БУКА». Подрядчик не местный. Горожанам остается надеяться, что свои обязательства он выполнит в срок и качественно.