Пора сделать официальную площадку для петиций граждан - журналист Юрий Масанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли доверять сайту для сбора петиций egov.press, название которого созвучно с доменом государственного портала, - своими изысканиями поделился в Facebook известный журналист Юрий Масанов, передает МИА «Казинформ».

«Люблю город Алматы – прекрасные горы, красивые и интересные люди. Прекраснее всего этого только бары. Но всю картину немного портит пристрастие алматинцев, да и в некоторой степени всех казахстанцев составлять петиции.

Сразу обозначу – я не против петиций как инструмента для достижения каких-то социальных, экономических или политических целей. Сам собирал подписи под открытыми обращениями, которые касались журналистской деятельности. Но то, как это делают некоторые, просто поражает.

Самый свежий пример – это петиция против назначения господина Досаева акимом Алматы. Человек еще официально не был назначен, но соответствующий приказ уже требовали отменить и провести в южной столице выборы нового акима. (Приобщиться можно тут https://egov.press/1211-petisiya-dosayev.html).

За Досаева как акима не топлю – решение на откуп президента, посмотрим, как он будет работать.

Поговорить я хотел о другом – о прекрасном сайте для сбора петиций egov.press (ни в коем случае не путать с порталом «электронного правительства»). Именно там в последнее время создают самые хайповые и одиозные петиции. Например, отменить строительство АЭС (решение вообще еще не принято) или снизить пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений. Ну и, конечно, петиция за отставку акима Сагинтаева.

Что я имею про это сказать?

Во-первых, создатели портала выбрали интересное название, созвучное с доменом государственного портала. Наверное, по задумке это должно придавать какую-то легитимность всем этим петициям.

Но тут сразу вылезает второй момент – портал-то зарегистрирован не в Казахстане, а в США! Скрин прилагаю. Что же радетели народных интересов не делают все в нашей стране? Аргумент про сложности блокировки не так уж и силен – заблокировать можно все, вне зависимости от юрисдикции.

В-третьих, активность «подписантов» петиций никак не сходится с посещаемостью портала. Скрин тоже прилагаю. Как может портал с петициями на тысячи подписей иметь посещаемость, измеряемую сотнями? У меня есть предположение по этому поводу.

Это четвертый момент – возможность накрутки. Покажу на примере. На площадке egov.press есть петиция с требованием продлить время работы общественного транспорта в столице до полуночи ( https://egov.press/1206-peticija-trebuem-prodlit-rabotu... ). Актуалочка же реально!

И вот ниже я размещаю скриншоты того, как я – один человек – решил ее поддержать. Немного труда, и оказывается, что уже можно организовать поддержку сотен и даже тысяч «казахстанцев» (если деньги есть)! Скорее уже и требуют. К слову, такая накрутка оказалась не такой и дорогой.

К чему я это? Не нужно, товарищи, вестись на такие петиции. Они, во-первых, не имеют юридической силы, а во-вторых, легко компрометируются при желании.

С учетом описанного можно ли доверять таким петициям и заявлять, что они реально отражают мнение людей, кроме тех, кто репостит их в своем уютном Facebook? Да нет, наверное. Я бы не стал, по крайней мере.

Вообще пора уже сделать официальную площадку для петиций граждан. Хотя бы для того, чтобы нельзя было манипулировать через фейковые egov.press-ы общественным мнением.

И еще раз: я не против петиций как инструмента для достижения целей граждан. Просто не нужно пользоваться и реагировать на то, чем легко можно манипулировать. Причем не в ваших интересах, скорее всего.

P.S. Этот пост отражает только мое личное мнение и никак не связан с местом моей работы», - написал Ю. Масанов.

Фото: inbusiness.kz