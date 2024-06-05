РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность – Алихан Смаилов

    Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность – Алихан Смаилов
    Фото: Высшая аудиторская палата РК

    Бремя удорожания проектов по субъективным причинам необходимо возложить исключительно на подрядчиков. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Бремя удорожания проектов по субъективным причинам необходимо возложить исключительно на подрядчиков. А допущенное промедление со стороны заказчиков, повлиявшее на сроки реализации проектов и повлекшее увеличение их сметной стоимости, должно войти в разряд дискредитирующих государственную службу проступков, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Спикер добавил, что в реальном секторе экономики основные системообразующие инфраструктурные инициативы реализуются через национальные компании. Большие ресурсы идут на поддержку бизнеса.

    - Необходима прозрачность в этих вопросах, беспристрастный анализ эффективности такой поддержки для экономики. Мы уже приступили к аудиту стимулирования промышленно-инновационной деятельности по проектам обрабатывающей промышленности. О результатах доложимся в текущем году, - отметил Алихан Смаилов.

    Глава ВАП сообщил, что субъекты квазигосударственного сектора, участвуя в реализации общестрановых задач, только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге.

    При этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

    - Это вопиющий факт в условиях недостаточности средств в бюджете на решение множества других важных задач. Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность при планировании бюджета и его исполнении наравне с государственными органами – на площадке Парламента. Должен заработать механизм возврата неиспользованных средств, ранее выделенных на увеличение уставного капитала. Нужно прекратить практику их накопления на контрольных счетах. Деньги должны работать на экономику и во благо казахстанцев, - резюмировал Алихан Смаилов.

    Теги:
    Бюджет Правительство Квазигоссектор Высшая аудиторская палата РК Аудит Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!