Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность – Алихан Смаилов

Бремя удорожания проектов по субъективным причинам необходимо возложить исключительно на подрядчиков. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Бремя удорожания проектов по субъективным причинам необходимо возложить исключительно на подрядчиков. А допущенное промедление со стороны заказчиков, повлиявшее на сроки реализации проектов и повлекшее увеличение их сметной стоимости, должно войти в разряд дискредитирующих государственную службу проступков, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Спикер добавил, что в реальном секторе экономики основные системообразующие инфраструктурные инициативы реализуются через национальные компании. Большие ресурсы идут на поддержку бизнеса.

- Необходима прозрачность в этих вопросах, беспристрастный анализ эффективности такой поддержки для экономики. Мы уже приступили к аудиту стимулирования промышленно-инновационной деятельности по проектам обрабатывающей промышленности. О результатах доложимся в текущем году, - отметил Алихан Смаилов.

Глава ВАП сообщил, что субъекты квазигосударственного сектора, участвуя в реализации общестрановых задач, только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге.

При этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.