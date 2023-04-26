Попытку ввоза 30 тонн пшеницы из России пресекли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На пункте пропуска «Убаган» в Костанайской области пресечена попытка ввоза пшеницы из России, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Департаментом государственных доходов по Костанайской области совместно с департаментом пограничной службы по Костанайской области 26 апреля на пункте пропуска «Убаган» пресечена очередная попытка ввоза пшеницы из Российской Федерации. В целях обхода действия запрета на ввоз пшеницы, участники внешнеэкономической деятельности пытались провезти 30 тонн пшеницы с использованием товаров прикрытия и подложных документов», - сообщили в ведомстве.

Ранее аналогичный случай с ввозом пшеницы произошел 21 апреля на пункте пропуска «Кайрак», где пытались ввезти пшеницу общим весом более 60 тонн.