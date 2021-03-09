Попытку суицида предотвратил полицейский в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейский предотвратил попытку суицида в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт «102» поступило тревожное сообщение от жителя города, что на крыше недостроенного пятиэтажного здания по улице Королева стоит парень и хочет свести счеты с жизнью.

По указанному адресу незамедлительно выехал участковый инспектор полиции ОМПС УП города Тараз Данияр Тазабеков. За несколько минут поднявшись на крышу пятиэтажки, Данияр начал разговаривать с молодым человеком, выяснять причину импульсивного поступка. 29-летний молодой человек жаловался на руководителя предприятия, на котором он трудился. Мужчина сообщил, что получил травму на работе и ему до сих пор не выплатили денежную компенсацию.

Продолжая разговор, полицейский подходил ближе и ближе, и в подходящий момент схватил мужчину за руку и оттащил от края крыши. Прибывшие на место происшествия медики увезли его в больницу, чтобы определить не нуждается ли он в медицинской помощи.

