РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия по поимке наркоcбытчика провели полицейские Нур-Султана на одной из станций технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

    На рабочем месте был задержан 37-летний мужчина, у которого изъято 7 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом растительного происхождения. При обыске автомашины марки «Nissan», принадлежащей задержанному, изъяты 3 полиэтиленовых пакета с веществом порошкообразной консистенции, приготовленных для дальнейшей реализации.

    Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства «гашиш» составил 6 кг.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 ч.2 УК РК. Задержанный водворен в ИВС, устанавливается канал поставки наркотических средств.

    Всего с начала года полицейскими из незаконного оборота изъято более 32 килограмм наркотических средств.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!