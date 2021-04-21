16:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6
Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия по поимке наркоcбытчика провели полицейские Нур-Султана на одной из станций технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
На рабочем месте был задержан 37-летний мужчина, у которого изъято 7 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом растительного происхождения. При обыске автомашины марки «Nissan», принадлежащей задержанному, изъяты 3 полиэтиленовых пакета с веществом порошкообразной консистенции, приготовленных для дальнейшей реализации.
Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства «гашиш» составил 6 кг.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 ч.2 УК РК. Задержанный водворен в ИВС, устанавливается канал поставки наркотических средств.
Всего с начала года полицейскими из незаконного оборота изъято более 32 килограмм наркотических средств.