Попытку сбыта крупной партии наркотиков пресекли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативно-розыскные мероприятия по поимке наркоcбытчика провели полицейские Нур-Султана на одной из станций технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

На рабочем месте был задержан 37-летний мужчина, у которого изъято 7 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом растительного происхождения. При обыске автомашины марки «Nissan», принадлежащей задержанному, изъяты 3 полиэтиленовых пакета с веществом порошкообразной консистенции, приготовленных для дальнейшей реализации.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства «гашиш» составил 6 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 ч.2 УК РК. Задержанный водворен в ИВС, устанавливается канал поставки наркотических средств.

Всего с начала года полицейскими из незаконного оборота изъято более 32 килограмм наркотических средств.