НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане полицейские и очевидец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Центра оперативного управления столичного департамента полиции выявлен мужчина, который по проспекту Мәңгілік Ел пытался совершить самоподжог. Установлено, что 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в городе Семее. Попытка самоподжога была предотвращена. Ему оказана медицинская помощь.

По факту проводится проверка.

















Фото: t.me/POLICE_of_KZ















