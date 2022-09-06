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    21:37, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Попытку самоподжога предотвратили в Нур-Султане полицейские и очевидец. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками Центра оперативного управления столичного департамента полиции выявлен мужчина, который по проспекту Мәңгілік Ел пытался совершить самоподжог. Установлено, что 37-летний мужчина был не согласен с решением суда, вынесенным в городе Семее. Попытка самоподжога была предотвращена. Ему оказана медицинская помощь.

    По факту проводится проверка.





    Фото: t.me/POLICE_of_KZ






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