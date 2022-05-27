27 Мая 2022 10:36

Попытку поджога дома с детьми предотвратили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Житель Акмолинской области облил бензином и собирался поджечь дом, в котором находились дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службе департамента полиции Акмолиснкой области, 26 мая в управление полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от местной жительницы об угрозе поджога. Женщина рассказала полицейским о том, что ее сосед облил бензином внутреннюю часть принадлежащего ему частного дома и угрожает поджогом.

«Прибывшие незамедлительно на место происшествия участковые инспекторы капитан Борис Толгуров и лейтенант Ерканат Орынбай обнаружили в доме двух мужчин, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Четверо несовершеннолетних детей были во дворе дома, один внутри. Пол во всех комнатах дома был облит бензином, а в помещении стоял характерный запах горючего», - пояснили в ведомстве.

Злоумышленники не поддавались на переговоры и продолжили угрозы, используя зажигалку. Опасаясь за жизнь домочадцев, стражи порядка оперативно провели задержание мужчин и доставили их в управление полиции.

Как добавили в полиции, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.