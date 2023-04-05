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Попытки провоза иностранной валюты пресекли в Жетысуской области

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 13:00
Попытки провоза иностранной валюты пресекли в Жетысуской области Фото: Департамент государственных доходов по области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Только за последние 15 дней на таможенном посту «Нур жолы» пресечено 5 фактов провоза иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента государственных доходов по Жетысуской области, передает МИА «Казинформ».

На таможенном посту «Нур жолы» ДГД по Жетысуской области проводится постоянная работа по выявлению фактов не декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты.

При проведении таможенного контроля совместно с сотрудниками пограничного контроля ОПК «Нур жолы» в административном зале выезда из РК в КНР в течение 15 дней выявлены 5 фактов попытки провоза иностранной валюты.

У гражданина КНР 16 марта выявлено незадекларированных средств в размере 10 000 долларов США, 1100 юань и 73 500 тенге.

Аналогично, 18 марта был задержан гражданин Республики Таджикистан, с суммой незадекларированных средств на 11 875 долларов США, а 25 марта были задержаны граждане КНР с 5 млн тенге, 416 юаней и 1,7 млн тенге и 14 500 долларов США.

В начале апреля задержан гражданин КНР, при попытке провоза денежных средств в размере 15 500 долларов США.

По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к административной ответственности.

ДГД по Жетысуской области напоминает, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.


Минфин РК   КНБ   Жетысуская область  
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