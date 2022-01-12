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    16:46, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Попытки объезда блокпостов зарегистрировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области, комендант Марат Тулебаев рассказал об обстановке в регионе на утро 12 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прямом эфире М. Тулебаев сообщил, что оперативная обстановка остается стабильной и находится под контролем. В регионе продолжает действовать режим ЧП, комендантский час. Вокруг Петропавловска и в районах области функционируют блокпосты, где досматривается въезжающий автотранспорт.

    «Продолжается усиление охраны общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов. За период действия ограничений выявлено 97 нарушений режима ЧП. Большую часть граждан задержали за нарушения комендантского часа. Несмотря на запрет на продажу спиртных напитков, было выявлено семь нарушений, связанных с реализацией алкоголя. Зарегистрировано пять фактов попытки въезда в населенные пункты в обход блокпостов. Всех привлекли к административной ответственности», - сказал М. Тулебаев.

    В пресс-службе департамента полиции уточнили, что все водители – местные жители.

    «Призываю граждан в эти дни проявить особую сознательность и ответственность. Самая большая поддержка органов правопорядка – неукоснительное соблюдение законности и требований режима ЧП», - добавил М. Тулебаев.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ЧП-2022 Правоохранительные органы
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