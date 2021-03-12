Попытка угона авто попала на видео в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За одну ночь группа злоумышленников пыталась угнать шесть автомашин в городе. Момент угона одной из них попал на видео, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

«В полицию обратился житель столицы о том, что неизвестные проникли в салон его машины и похитили личные вещи. В ходе расследования установлено, что у друзей после выпитого алкоголя возник преступный умысел. Около полуночи, находясь в районе Юго-Востока, они задумали угнать машину. Выбор злоумышленников пал на старые автомобили марок «ВАЗ», «Лада» и другие. Установлено, что за ночь подозреваемые пытались угнать шесть авто, но их старания не увенчались успехом», - говорится в сообщении департамента полиции.

Вскрыв одну машину, 23-летний парень сел за руль авто. Проехав до следующей улицы, оказалось, что в машине сел аккумулятор. Найдя другой транспорт, злоумышленники сняли с него аккумулятор, но не смогли завести машину. Тогда, увидев машину с российскими номерами, они попытались завести ее, но и это им не удалось. Попытки завести машину угонщики совершали путем соединения проводов зажигания.

Подозреваемым удалось уехать на автомашине «Гольф», ключи от которой оказались внутри салона. Доехав до центра города, машина заглохла и молодым людям пришлось ее толкать. Они попытались ее завести путем прикуривания, попросив водителя «Мерседеса», стоявшего вблизи. Момент угона попал в объектив камер видеонаблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС ДП г. Нур-Султана.



