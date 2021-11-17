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Попытка штурма мигрантами границы Беларуси и Польши: против них применили слезоточивый газ

17 Ноября 2021 08:20
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Попытка штурма мигрантами границы Беларуси и Польши: против них применили слезоточивый газ

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Группа мигрантов на белорусско-польской границе во вторник предприняла попытку штурма, польская сторона применила слезоточивый газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз отметил, что нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушают целый ряд международных и двусторонних норм и договоров. «Сложно в принципе представить, как можно объяснить применение спецсредств по территории другого суверенного государства. Поэтому с нашей стороны обязательно последует соответствующая официальная реакция, - заявил пресс-секретарь. - Мы инициируем расследование инцидента с привлечением международных организаций, так как все факты очевидны. Но мы не пойдем на поводу у этих провокаций».

Анатолий Глаз заявил, что белорусская сторона заинтересована в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей, и постоянно это повторяет. «И пока Польша поливает их из водомета, Беларусь каждодневно оказывает гуманитарную помощь», - заметил он.

Как сообщает ВВС, об обострении ситуации на границе также во вторник утром сообщило министерство обороны Польши, добавив, что «мигранты пытались сломать пограничный забор и были вооружены светошумовыми гранатами». «Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов», - говорится в «Твиттере» ведомства.


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#Беларусь   #Польша   #Мировые новости   #мигранты  
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