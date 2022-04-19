Попытка похищения 180 млрд тенге была предотвращена антикоррупционной службой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы.

Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей. Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.